Απινιδωτής στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καλαμάτας

Την Τετάρτη έγινε η χαρτογράφηση στον εθνική χάρτη απινιδωτών από την Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση Αναζωογόνησης KIDS SAVE LIVES, παρουσία πιστοποιημένων εθελοντών εκπαιδευτών του οργανισμού, του διευθυντή της ΛΑΦ Καλαμάτας Ιωάννη Γεωργόπουλου, του υπεύθυνου ξενώνων Αθανασίου Πατσούλα, υπηρεσιακών στελεχών και οπλιτών.

Ο απινιδωτής είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του ισόγειου κτιρίου της ΛΑΦ με ειδική σήμανση, απαραίτητα υλικά για ασφαλή εκτέλεση CPR και είναι προσβάσιμος όλο το 24ωρο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Παράλληλα όλο το προσωπικό της ΛΑΦ Καλαμάτας θα λάβει σχετική εκπαίδευση για τη χρήση του.

Μέσω της δωρεά πολύγλωσσης εφαρμογής iSAVElives παρέχεται η δυνατότητα στους Πρώτους Ανταποκρινόμενους να καθοδηγούνται προς το θύμα που κινδυνεύει και να εντοπίζουν άμεσα τους πλησιέστερους διαθέσιμους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές.

Να σημειωθεί πως πλέον στην Καλαμάτα λειτουργούν 23 απινιδωτές και συνεχώς προστίθενται νέοι.