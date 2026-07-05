Τα “Γεράκια” σε χωριά των Κοντοβουνίων

Μια από τις πολλές διαδρομές της περιοχής είναι αυτή που ενώνει τη Χορεύτρα, το Κουτιφάρη, το Πουλίτσι και την Περδικόβρυση, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν μια λιγότερο προβεβλημένη, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλευρά της μεσσηνιακής υπαίθρου. Οι τέσσερις οικισμοί βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, μέσα σε ένα περιβάλλον με δασωμένες πλαγιές, χαράδρες και σημεία με πανοραμική θέα προς τα γύρω βουνά και τη θάλασσα. Η περιοχή αποτελεί τμήμα σημαντικού καταφυγίου άγριας ζωής, όπου κυριαρχεί η μεσογειακή βλάστηση. Η Χορεύτρα αποτελεί την αφετηρία της διαδρομής, διατηρώντας αρκετά παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια και την ήρεμη ατμόσφαιρα ενός μικρού ορεινού οικισμού. Επόμενος σταθμός είναι το Κουτιφάρη, όπου δεσπόζει ο μεγάλος πλάτανος της πλατείας και το παραδοσιακό καφενείο, σημείο συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών. Από το χωριό ξεκινούν επίσης πεζοπορικές διαδρομές προς το Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Τούμπας. Το Πουλίτσι ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία, με τα πετρόκτιστα σπίτια, τις αυλές και τα καλντερίμια να συνθέτουν μια εικόνα που διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού. Η διαδρομή ολοκληρώνεται στην Περδικόβρυση, έναν μικρό και ήσυχο οικισμό, όπου το φυσικό περιβάλλον, τα ξωκλήσια, οι παλιές βρύσες και οι πέτρινες ξερολιθιές συνθέτουν ένα τοπίο που αναδεικνύει τη στενή σχέση ανθρώπου και φύσης. Η περιήγηση στα τέσσερα χωριά των Κοντοβουνίων αποτελεί μια πρόταση για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την αυθεντική μεσσηνιακή ενδοχώρα, μέσα από διαδρομές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορία, παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τοπική φιλοξενία. Για το οδοιπορικό σχεδιάσθηκε η ιστοσελίδα sites.google.com/view/periigisikontobounia1 από τη πεζοπορική βιωματική ομάδα τα “Γεράκια”.