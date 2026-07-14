Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου: Επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε Γαργαλιάνους και Κορώνη

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του για μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Στους Γαργαλιάνους, το Αρχαιολογικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μυκηναϊκό πολιτισμό μέσα από βιωματικά εργαστήρια τοιχογραφίας, αρχαίας μουσικής, κεραμικής και κοσμημάτων, καθώς και μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σημαντικούς χώρους της Μεσσηνίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τον Δήμο Τριφυλίας, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας - Παράρτημα Τριφυλίας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση». Η Πρόεδρος του Συλλόγου, κα Λουκία Πρεβεζάνου, είπε: «Το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους μέσα από τη βιωματική μάθηση και τη δημιουργική συμμετοχή».

Στην Κορώνη, στο Μανιατάκειον Ίδρυμα, το Θερινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μεσογειακής Διατροφής προσέφερε στα παιδιά μια βιωματική γνωριμία με τους πυλώνες της μεσσηνιακής πολιτιστικής κληρονομιάς: το ελαιόλαδο, την κεραμική, τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς. «Τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της περιοχής και συμβάλλουν στην ανάδειξη της Κορώνης, η οποία φέτος έχει την Προεδρία του Δικτύου των Εμβληματικών Κοινοτήτων της UNESCO για τη Μεσογειακή Διατροφή», ανέφερε ο Δημήτρης Μανιατάκης. Η υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, και του Συλλόγου Επαγγελματιών Κορώνης

Οι δράσεις ανέδειξαν τη σημασία της βιωματικής μάθησης και της συνεργασίας, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον τόπο τους μέσα από τη δημιουργία, την εξερεύνηση και την επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά.