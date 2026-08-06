Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τη Δυτική Αττική

Είδη πρώτης ανάγκης, μάσκες φίλτρου άνθρακα και ξηρά τροφή και κονσέρβες για τα ζώα, συγκεντρώνει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, στηρίζοντας τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου αναφέρει:

“Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν και πλήττουν τη Δυτική Αττική έχουν αφήσει πίσω τους μεγάλες καταστροφές, με κατοίκους, εθελοντές και πυροσβέστες να δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα.

Γι’ αυτό τον λόγο το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, κατόπιν επικοινωνίας με το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας- Δυτικής Αττικής, το οποίο συντονίζει την παραλαβή και τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, απευθύνει κάλεσμα προς όλους για τη συλλογή των παρακάτω ειδών πρώτης ανάγκης:

Μάσκες φίλτρου άνθρακα και ξηρά τροφή και κονσέρβες για τα ζώα.

Η συλλογή των ειδών πραγματοποιείται από σήμερα (Τετάρτη) μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, (εκτός Σαββατοκύριακου) στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, στον 3ο όροφο, πρωί - απόγευμα, μεταξύ των ωρών 8:00 – 13:00 και 18:00- 20:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27210- 90411”.