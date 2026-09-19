Ερυθρός Σταυρός Καλαμάτας: Δράση στην Αγία Μαρίνα για πρώτες βοήθειες και διαβήτη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση πρώτων βοηθειών και η ενημέρωση για τον σακχαρώδη διαβήτη στις κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου, στην τέταρτη κατασκηνωτική περίοδο ενηλίκων.

Η πρωτοβουλία ανήκε στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας και έγινε σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αδέσποτων και Υπεύθυνο των Κατασκηνώσεων Ταϋγέτου Γιάννη Δούβα.

Η δράση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την έγκαιρη ενημέρωση των κατασκηνωτών και του προσωπικού σε θέματα υγείας.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένη ομιλία για την πρόληψη, τα συμπτώματα και την σωστή διαχείριση του διαβήτη από την γιατρό- ενδοκρινολόγο και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρετή Κορακοβούνη, καθώς και ενημέρωση στις πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών από την εξειδικευμένη εκπαιδεύτρια του Ερυθρού Σταυρού Κωνσταντίνα Δαμηλάτη.

“Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να στηρίζει την τοπική κοινωνία προσφέροντας γνώση που σώζει ζωές”, καταλήγει η ανακοίνωση.