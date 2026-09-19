Αντί-γνωμος: Βελάζει η γίδα;



Η τάξη των αρίστων δεν ντύνεται μόνο με σινιέ γαλλικά κουστούμια. Ντύνεται και με ποδιές. Ιατρικές ποδιές, λευκές, πανάκριβες και αποστειρωμένες από…..τύψεις. Το μοντέλο επιχειρηματία που πουλάει το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν πουλάει μόνο δήθεν αντιπαροχή στην ανάπτυξη που θα επιτύχουν για πάρτη τους, με τα δικά σου λεφτά, πουλάει και……θαύματα.

Πλασμαφαίρεση για τον καρκίνο, αποτοξίνωση για πλούσιους, ευεξία για τους επιτελικοκρατιστές και ανάσταση νεκρών για όλους με δόσεις και Colden Visa.

Το Κολωνάκι έγινε Lourdes (Λούρδη) με τιμοκατάλογο Πυρηναίων. Και όπως πάντα, πίσω από κάθε θαύμα κρύβεται κι ένας τραπεζικός λογαριασμός. Και ένας νεκρός. Αυτή τη φορά, Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο κομπογιαννίτης Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν ήταν μόνος. Κανείς μετρ της εξαπάτησης δεν είναι μόνος σε αυτή τη χώρα. Είχε συνέταιρο την κυρία Γάκα, είχε πελατεία την ελίτ, είχε ντεκόρ εικόνες αγίων («ο πατριωτισμός -και η θρησκεία- είναι το τελευταίο καταφύγιο κάθε απατεώνα»), είχε και δύο φαρμακεία (Κολωνάκι και Γλυφάδα) για να προωθεί το εμπόρευμα, κυρίως είχε κάλυψη.

Πολιτική κάλυψη.

Το 2023, η κυρία Γάκα, στο συνέδριο για τον Ιατρικό Τουρισμό, βροντοφώναζε ότι έφερε το πανάκριβο μηχάνημα μπροστά στον Θάνο Πλεύρη, τον Βασίλη Κικίλια και τον Γιώργο Πατούλη.

Μπροστά τους. Με φωτογραφίες.

Το ερώτημα που δεν έκανε κανείς τότε, το κάνουμε τώρα. Δεν αναρωτηθήκατε πού έχει το μηχάνημα η μαντάμ;

Δεν είναι καρφίτσα, είναι ιατρικό μηχάνημα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων. Ποιος το αδειοδότησε; Η Περιφέρεια του Πατούλη; Οι υπηρεσίες του Πλεύρη; Το Υπουργείο του Κικίλια; Η αντιπροεδρία του Άδωνη; Ποιος το πλήρωσε; Πόσοι κυβερνητικοί συμμετείχαν; Έπεφτε μίζα;

Εδώ είναι το μοντέλο Μητσοτάκη. Το ίδιο πάντα. Το ίδιο παντού.

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ μοίραζαν εκατομμύρια σε ανύπαρκτα βοσκοτόπια με εντολές από γαλάζια γραφεία.

Στα Τέμπη άφησαν τα τρένα να σκοτώνουν με τηλεδιοίκηση του 1970 σε διπλή γραμμή, και μετά τα φόρτωσαν στον σταθμάρχη που οι ίδιοι διόρισαν παράνομα.

Στη Novartis έστηναν υπερσυνταγογράφηση και μετά δεν ήξεραν τίποτα για το έγκλημα και για τα «αδιευκρίνιστα».

Στην πανδημία μοίραζαν απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς (αλουμινάδες) για μάσκες χειρουργείου.

Και τώρα στην υγεία, αφήνουν τον κάθε τσαρλατάνο να στήνει ιατρείο-φάντασμα και να πουλάει ελπίδα ίασης, από κάλους μέχρι καρκίνο.

Και όταν στραβώσει η «φάμπρικα» τους αδειάζουν. Τον ήξεραν λίγο, όσο πατάει η γάτα. “Δεν ξέραμε ότι ήταν απλός γιατρός”. Κλασική μέθοδος συμμορίας. Κλέψτε από όπου μπορείτε αρκεί να μην σας πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη.

Τώρα τους έπιασαν με τη γίδα, με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, με τον νεκρό, και ψάχνουν ποιος θα φορτωθεί τη γίδα.

Και βγαίνει ο Πατούλης στο Mega, ο αιώνιος πρόεδρος του ΙΣΑ, ο άνθρωπος που ήταν Περιφερειάρχης, Δήμαρχος, υποψήφιος παντού και κρατικοδίαιτος πάντα, και αντί να πει ποιος έδωσε άδεια λειτουργίας, ποιος έλεγξε το μηχάνημα, ποιος αγνόησε καταγγελίες, λέει στην Γιάμαλη “είσαι ΣΥΡΙΖΑ”. Αυτό είναι το επιχείρημα.

Αν σε πιάσουν με τη γίδα, μοιράζεις ταυτότητες. Αν δεν κάνεις ελέγχους, λες κάνουμε δειγματοληπτικούς. Δηλαδή ελέγχουμε ό,τι μας βολεύει.

Ο ΙΣΑ δεν είναι σύλλογος δημοσίων σχέσεων. Η Περιφέρεια Αττικής δεν είναι γραφείο εκδηλώσεων. Το Υπουργείο Υγείας δεν είναι χορηγός συνεδρίων.

Είχαν υποχρέωση να ελέγξουν. Να δουν τι μηχανήματα υπάρχουν, να δουν τι θεραπείες διαφημίζονται ως θαυματουργές. Να δουν τις καταγγελίες. Δεν το έκαναν. Γιατί;

Γιατί ο πελάτης ήταν δικός τους.

Γιατί το Κολωνάκι ψηφίζει σωστά.

Και ποιος πληρώνει; Πάντα ο ίδιος. Ο απελπισμένος.

Ο καρκινοπαθής που το ΕΣΥ του Μητσοτάκη, του Κικίλια, του Πλεύρη, του Γεωργιάδη τον έχει πετάξει στα αζήτητα, σε ράντζα και λίστες δύο ετών.

Ο χρόνια πάσχων που του λένε δεν έχει φάρμακα, αλλά έχει πλασμαφαίρεση επί πληρωμή.

Η οικογένεια που πληρώνει 10.000 για το μαντζούνι της πανάκειας.

Έτσι δολοφονεί το σύστημα, δύο φορές. Μια όταν τους αρρωσταίνει από εγκατάλειψη και μια όταν τους πουλάει φύκια.

Δεν είναι αμέλεια, δεν είναι λάθος, είναι εν ψυχρώ δολοφονία. Το κράτος είναι διαχειριστής των υποθέσεων της άρχουσας τάξης των αρίστων. Και εδώ διαχειρίστηκε άψογα την υπόθεση. Άφησε τους επιχειρηματίες να θησαυρίσουν και τους φτωχούς να πεθάνουν.

Και ύστερα αναρωτιόμαστε πώς μπήκαν στη Βουλή με δύο σπίτια και βγαίνουν με τριανταπέντε. Μα από μεθόδους όπως αυτά τα ιατρεία βγαίνουν τα σπίτια.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα Τέμπη, από την πλασμαφαίρεση. Κάθε ψυχή που φεύγει είναι και κάποια πρόσθετα τετραγωνικά στην Κηφισιά.

«Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται», λέει ο λαός. Αυτοί χαίρονται επτά χρόνια τώρα. Μόνο που ο έβδομος χρόνος είναι πάντα ο χειρότερος για απατεώνες και επίορκους. Γιατί τότε εμφανίζεται η γίδα. Αυτή τη φορά η γίδα δεν είναι μόνη, κουβαλάει κι έναν νεκρό, ένα πανάκριβο μηχάνημα, δύο φαρμακεία, τρεις υπουργούς και κυβερνητικούς χορηγούς για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.

Όσο κι αν προσπαθήσει ο Πατούλης να της κλείσει το στόμα, η γίδα θα βελάξει δυνατά, επίμονα και νευρικά. Όπως βελάζουν οι γίδες όταν πιάνονται.

Άσε που στα δύσκολα ξερνάνε κι ονόματα, εύκολα.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Δυστυχώς και η Γη με δικά μας έξοδα γυρίζει”.

Οδυσσέας Ελύτης, Ποιητής