Παρεμβάσεις αγροτικής οδοποιίας στον Αρι

Με παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή του Άρι, εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, πέραν της ασφαλτόστρωσης οδού περίπου 900 μέτρων, αναμένονται αντίστοιχες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις Κοινότητες Ανεμομύλου και Αλωνίων της ίδιας Δημοτικής Ενότητας.