Περιφέρεια Πελοποννήσου: 24 εκ. ευρώ για νέες επενδύσεις αγροτών σε εκσυχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Πόροι ύψους 24,11 εκατ. ευρώ κατανέμονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τρεις παρεμβάσεις που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις επενδύσεις στην ενέργεια και την κυκλική οικονομία.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχεται σε 263,539 εκατ. ευρώ, από τα οποία 24.113.818,50 ευρώ κατανέμονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η χρηματοδότηση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανέγερση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων, στάβλων, αποθηκών και θερμοκηπίων, αγορά νέων τρακτέρ και άλλου μηχανολογικού εξοπλισμού, περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, εγκατάσταση πολυετών φυτειών και αγορά γης.

Ξεχωριστή κατηγορία αφορά τις επενδύσεις για εξοικονόμηση νερού, όπως ο εκσυγχρονισμός συστημάτων άρδευσης, η κατασκευή ή βελτίωση ιδιωτικών ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών και η εγκατάσταση συστημάτων υδρομέτρησης και αυτοματισμών άρδευσης.

Χρηματοδοτούνται επίσης επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά και γεωθερμία για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας και συστήματα ανάκτησης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες αγρότες, δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα αγροτών. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 70%, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, την ηλικία και την εκπαίδευση του γεωργού και την περιοχή όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση. Για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ΑΠΕ και εξοικονόμησης νερού προβλέπεται ενδεικτικά ενίσχυση 70%.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ από τις 6 Οκτωβρίου 2026 έως τις 20 Ιανουαρίου 2027, στις 13:00, ενώ επιτρέπεται μία αίτηση ανά ΑΦΜ.