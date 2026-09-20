“Μαζί για το Παιδί”: Συγκέντρωσε 43.000 σχολικά είδη για παιδιά

Τη δράση «Επιστροφή στο Σχολείο» στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» υλοποίησε το “Μαζί για το Παιδί”, με στόχο να προσφέρει τα απαραίτητα σχολικά είδη στα παιδιά και στους εφήβους που φιλοξενούνται σε φορείς παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 43.000 σχολικά είδη, μεταξύ των οποίων σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μπλοκ ζωγραφικής και άλλα απαραίτητα σχολικά εφόδια.

Τα είδη θα διανεμηθούν σε περισσότερα από 1.000 παιδιά που φιλοξενούνται σε υποστηριζόμενους φορείς παιδικής προστασίας.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Βιβλιοπωλείο Ευριπίδης στην Κηφισιά και στο Kitty στη Βούλα, με την πολύτιμη συμμετοχή εθελοντών από τις εταιρείες Ayvens και Accenture, καθώς και φίλων του “Μαζί για το Παιδί”. Η δράση αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, που συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια να ξεκινήσουν τα παιδιά τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα σχολικά εφόδια.

“Με τη συμμετοχή εταιρειών, εργαζομένων, εθελοντών και πολιτών, η δράση «Επιστροφή στο Σχολείο» στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα έμπρακτης αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε φορείς παιδικής προστασίας θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη ευκαιρίες για μάθηση, δημιουργία και εξέλιξη”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.