Καλαμάτα: Μαθήτριες του 3ου Γενικού Λυκείου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Imagine Eu”

Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι μαθητές να προτείνουν κάτι το οποίο θα βελτιώσει την ζωή των Ευρωπαίων Πολιτών. Οι μαθητές του σχολείου ζητούν από την Ε.Ε να λάβει μέτρα και να στηρίξει όσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιθυμούν να παράγουν βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Αυτή η στήριξη θα προχωρά προς τον καταναλωτή μέσω εκπτώσεων και κουπονιών ώστε να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Φυσικά, αυτή η ενέργεια στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ επωφελούμαστε άμεσα όλοι.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόταση τους χρειάζονται τη στήριξη και την ψήφο του κοινού. Εάν είναι μέσα στις 10 ομάδες με τις περισσότερες ψήφους περνούν στην επόμενη φάση όπου επιτροπή καθορίζει ποιες τρεις ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα.



ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

1 Αναζητούμε στο Google: citizens initiative EU

2 Ανοίγουμε το πρώτο site που εμφανίζεται

3 Πατάμε το κίτρινο VOTE NOW

4 Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα ανθρωπάκι, πατάμε πάνω και μετά πατάμε REGISTER

5 Βγαίνει ένα κενό για να γράψουμε το email ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΑΤΑΜΕ αλλά πατάμε το create an accoυnt που είναι από κάτω

6 Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, τικ στο κουτάκι create

7 Αφού γίνει η μπάρα μπλε, πηγαίνουμε στην εφαρμογή του email

8 Πατάμε το this link

9 Πληκτρολογούμε (2 φορές) έναν κωδικό με 10 χαρακτήρες. ΠΡΟΣΟΧΗ να περιλαμβάνει κεφαλαία, μικρά, αριθμούς, σημείο στίξης

10 Πατάμε το κουμπί PROCEED

11 Στη σελίδα που εμφανίζεται κατεβαίνουμε αρκετά κάτω εκεί που έχει ένα κίτρινο κουμπί σε μπλε πλαίσιο και λέει GO TO THE EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE WEBSITE

12 VOTE NOW

13 Πληκτρολογούμε GREEN 4 ALL και έπειτα το APPLY

14 Ψήφος στην ομάδα