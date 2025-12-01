Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα

Λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες απομένουν μέχρι το χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και μικροί και μεγάλοι αναμένουν το κλείσιμο των σχολείων προκειμένου να απολαύσουν μερικές ημέρες ξεκούρασης.

Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα ολοκληρωθούν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στους μαθητές σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.

Με αυτό το πρόγραμμα, οι γονείς μπορούν να οργανώσουν εγκαίρως διακοπές, δραστηριότητες ή μικρές αποδράσεις μαζί με τα παιδιά τους, γνωρίζοντας ακριβώς πότε τα σχολεία κλείνουν και πότε ανοίγουν ξανά.

