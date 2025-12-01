eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2025 15:15

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα

Γράφτηκε από την

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα

Premium Strom

Λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες απομένουν μέχρι το χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και μικροί και μεγάλοι αναμένουν το κλείσιμο των σχολείων προκειμένου να απολαύσουν μερικές ημέρες ξεκούρασης.

Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα ολοκληρωθούν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία

Η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στους μαθητές σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.

Με αυτό το πρόγραμμα, οι γονείς μπορούν να οργανώσουν εγκαίρως διακοπές, δραστηριότητες ή μικρές αποδράσεις μαζί με τα παιδιά τους, γνωρίζοντας ακριβώς πότε τα σχολεία κλείνουν και πότε ανοίγουν ξανά.
Πηγή: www.iefimerida.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις