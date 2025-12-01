Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες (βίντεο)

Οι εικόνες από τη χρήση αστυνομικής βίας κατά αγροτών στη Λάρισα εκθέτουν την κυβέρνηση, η οποία επικαλείται ότι ξεκίνησαν τελικά οι πληρωμές με ένα μήνα καθυστέρηση, αλλά προσπερνά τα προβλήματα με τις χαμηλές τιμές και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Με ΜΑΤ και χημικά επιχείρησε χθες η κυβέρνηση να αποτρέψει τα μπλόκα των αγροτών, αλλά τώρα βρίσκεται η ίδια αποκλεισμένη πολιτικά.

Καθώς οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου και οι εικόνες από τη χρήση αστυνομικής βίας έχουν εκθέσει την κυβέρνηση στον αγροτικό και όχι μόνο κόσμο.

Σημειωτέον δε ότι παρότι είχε ηχηρή παρουσία στα μπλόκα και το ΚΚΕ, σημαντικό ποσοστό των αγροτών και κτηνοτρόφων που βγήκαν στους δρόμους πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα ο Χρήστος Σιδερόπουλος, που τραυματίστηκε κατά την αστυνομική επέμβαση στον κόμβο της Νίκαιας, είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από το χώρο της κεντροδεξιάς.

Ενώ αυτή τη φορά στα μπλόκα υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και όχι μόνο συνδικαλιστών. Οι εικόνες με τους άνδρες των ΜΑΤ να ασκούν βία κατά γυναικών αγροτισσών, αλλά και με κτηνοτρόφους να απωθούν τους αστυνομικούς φωνάζοντας με απελπισία “δεν έχω τίποτε να χάσω”, τα είπαν μάλιστα όλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας αστυνομικής επιχείρησης κατά των αγροτικών μπλόκων. Αυτό που ανησυχεί ειδικότερα την κυβέρνηση είναι μήπως αρχίσουν οι αποκλεισμοί και των παράπλευρων οδών, με συνέπεια όντως να κοπεί η χώρα στα δύο. Ή – το χειρότερο σενάριο- μήπως οι αγρότες πραγματοποιήσουν τις απειλές τους και οι κινητοποιήσεις δεν σταματήσουν για τα Χριστούγεννα.

Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη πληρωμής των επιδοτήσεων δεν στάθηκε αρκετή για να αποτρέψει τα μπλόκα και η χρήση αστυνομικής βίας έχει εξοργίσει ακόμη περισσότερο τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Και αργότερα και λιγότερα

Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης πληρώθηκε τελικά την Παρασκευή. Αλλά με ένα μήνα καθυστέρηση και μειωμένη σε σχέση με το 2024, γεγονός που οφείλεται και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λόγω του σκανδάλου.

Σημειωτέον μάλιστα ότι στο ζήτημα της μείωσης της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης αναφέρθηκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Η προκαταβολή είναι πράγματι προσωρινά μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι (363 εκ. φέτος / 476 εκ. πέρυσι) γιατί κυρίως υποβλήθηκαν λιγότερες δηλώσεις και διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από περίπου 44.000 αγρότες για τους οποίους θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα επαλήθευση στοιχείων”, ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης.

“Ωστόσο, η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές” συνέχισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

“Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα «πανωγραψίματα» και τα εικονικά μισθωτήρια”.

Στην ίδια γραμμή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο ΑΠΕ ότι «η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα από τις Βρυξέλλες» και πως οι αγρότες οι οποίοι «κάνουν ειλικρινείς δηλώσεις, θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση».

Επικαλέστηκε δε ότι οι συνολικές επιδοτήσεις εφέτος είναι αυξημένες, στα 3,3 δισ ευρώ σε σχέση με 2,7 δισ ευρώ πέρυσι. Αλλά παρέβλεψε ότι μεγάλο ποσοστό αφορά επιδοτήσεις που έχουν καθυστερήσει ακόμη και δύο χρόνια, όπως αυτή για το φυτικό κεφάλαιο λόγω Daniel.

Χαμηλές τιμές στο χωράφι και ευλογιά αιγοπροβάτων μαστίζουν τους παραγωγούς

Όμως δεν είναι μόνο οι καθυστερήσεις στις κοινοτικές επιδοτήσεις που βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους.

Διότι για δεύτερη χρονιά οι τιμές έχουν καταρρεύσει, παρότι εφέτος η παραγωγή δεν είναι μειωμένη όπως πέρυσι. Για παράδειγμα, η τιμή εφέτος για το βαμβάκι στο χωράφι είναι 36 λεπτά, ενώ πέρυσι ήταν 55 λεπτά. Και ήδη ήταν πολύ χαμηλή, για αυτό άλλωστε και είχε υιοθετηθεί το Μέτρο 23 για τη μειωμένη αγροτική παραγωγή του 2024, το οποίο σημειωτέον ότι θα καταβληθεί μόλις τώρα.

Οι δε κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η πρόσθετη στήριξη για όσους αναγκάστηκαν να θανατώσουν τα ζώα τους δεν αρκεί. Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν επίμονα εμβολιασμό, ωστόσο η κυβέρνηση απέφυγε αυτή τη λύση για το φόβο επιπτώσεων στις εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Ενώ κτηνοτρόφοι έμειναν εκτός επιδοτήσεων και λόγω των αλυσιδωτών επιπτώσεων του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κυβερνητικά στελέχη επισήμαιναν όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, όπου υπάρχει ζήτημα σε πέντε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκοτόπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε.

Η συμπληρωματική αυτή πληρωμή θα γίνει με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία, δηλαδή τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, και αγοράς ζωοτροφών, λαμβάνοντας υπόψη το ευμενέστερο για τους ίδιους κριτήριο, ώστε να μην αδικηθούν σε σχέση με τους συναδέλφους τους άλλων περιοχών.

Πηγή: www.news247.gr