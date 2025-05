Το Γενικό Λύκειο Θουρίας σε πρόγραμμα Erasmus

Η Μαρία Μπαλάσκα, εκπαιδευτικός Οικονομίας (ΠΕ80), συμμετείχε στο σεμινάριο “Active Citizen – The Power is in Your Hands!”, ενώ η Μαρία Σταματοπούλου, φιλόλογος (ΠΕ02), παρακολούθησε το σεμινάριο “Creativity and Interculturality”.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους συμμετέχοντες το πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιείται στο σχολείο τους, καθώς και τις δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.

Η παρουσίαση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, ανέδειξε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και τη σύνδεση του σχολείου με τις ευρωπαϊκές αξίες, ενώ αποτέλεσε αφορμή για ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους από άλλες χώρες.

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και ενίσχυσε τις επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχουσών, προσφέροντάς τους πολύτιμα εφόδια για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής, της ευρωπαϊκής συνείδησης και της ένταξης όλων των μαθητών στο σχολείο. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκόμισαν θα αξιοποιηθούν στην πράξη, τόσο μέσα στην τάξη όσο και στις ευρύτερες δράσεις του σχολείου.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), συντονίζεται από το ΓΕΛ Θουρίας και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους του σχολείου για ανοιχτή, δημιουργική και συμπεριληπτική εκπαίδευση.