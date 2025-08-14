Εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στη Γερμανία

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν διδασκαλίες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, αντάλλαξαν καλές πρακτικές με Γερμανούς συναδέλφους και συμμετείχαν σε συζητήσεις για θέματα παιδαγωγικής, διαφοροποίησης διδασκαλίας και αξιοποίησης της τεχνολογίας στην τάξη. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στοιχεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και καινοτόμες δράσεις του σχολείου τους.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης ξεναγήσεις στους χώρους του σχολείου, συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και επίσκεψη σε τοπικά πολιτιστικά αξιοθέατα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του γερμανικού σχολικού περιβάλλοντος και πολιτισμού. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπου ενημερώθηκαν για την οικονομική πολιτική της ΕΕ, την προστασία του περιβάλλοντος και τον ρόλο της Ευρώπης στη ζωή των πολιτών.

To 3o Γενικό Λύκειο ολοκληρώνει φέτος με επιτυχία την τρίτη χρονιά του πενταετούς εγκεκριμένου σχεδίου διαπίστευσης Erasmus 2022-2027 με βασικούς στόχους την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών, α/σύγχρονων μαθημάτων με χρήση νέων εφαρμογών και καινοτόμων και άτυπων μεθόδων διδασκαλίας για ενδυνάμωση των βασικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ταυτόχρονα συνεχίζει την εξωστρέφεια και διευρύνει το δίκτυο συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού με νέο εγκεκριμένο σχέδιο KA 210 2025 για τα σχολικά έτη 2025-2027 και με θεματική την Πολιτιστική κληρονομιά των συμμετεχόντων χωρών.