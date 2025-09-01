Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αναγνώριση δύο έργων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Την κυρίαρχη συμβολή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτομίας έντασης γνώσης (knowledge – intensive entrepreneurship) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην πρόσφατη έκθεση (https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/harnessing-talent-platform/support-on-the-ground/pillar-1-pilot-project-11-regions-harness-talent_en) του Πυλώνα 1 του Μηχανισμού Ενίσχυσης Ταλέντων (Talent Booster Mechanism), που εστιάζει στην υποστήριξη 11 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επηρεάζονται έντονα από τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, καθώς και από το μερίδιο των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρονται για την Πελοπόννησο στη σελ. 7 του Diagnostic Report τα εξής:

«Innovation Capacity

The innovation ecosystem of the region is structured around the University of the Peloponnese, which acts as the main aggregator of the local scientific community and disposes of a significant level of expertise. The University is active across several disciplinary areas and does not exhibit a specific specialization profile.”

Πιο συγκεκριμένα, δύο έργα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναδείχθηκαν ως εμβληματικές πρακτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Talent Booster Mechanism», για την αξιοποίηση ταλέντων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση τονίζει τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από την στήριξη των νέων επιστημόνων και την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ηγείται μέσα από δύο εμβληματικά έργα, που αφορούν στη δημιουργία του Γραφείου Καινοτομίας, καθώς και στη λειτουργία των δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης – UniStart Hubs (https://unistarthubs.gr/).

Ειδικότερα, το Γραφείο Καινοτομίας, θα λειτουργήσει με σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη του περιφερειακού οικοσυστήματος της καινοτομίας, ώστε να θωρακίσει την Περιφέρεια σε προκλήσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Παράλληλα, το Γραφείο στοχεύει στην ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας, που παράγεται στο Πανεπιστήμιο, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και αγοράς, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.

Σχετικά με το δεύτερο έργο, πρόκειται για τις δομές UniStart Hubs, οι οποίες λειτουργούν σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Κόρινθος, Ναύπλιο), με σκοπό την καλλιέργεια της καινοτομίας και την εξοικείωση του ακαδημαϊκού κόσμου με την επιχειρηματικότητα. Στον έναν χρόνο λειτουργίας τους, τα UniStart Hubs έχουν καταφέρει να:

- υποστηρίξουν περισσότερα από 100 καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα

- να προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερους από 1500 συμμετέχοντες

- να διοργανώσουν 41 εκδηλώσεις/δράσεις επιχειρηματικότητας.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας, που στηρίζει τους νέους επιστήμονες και συμβάλλει στη συγκράτηση ταλέντων στην Περιφέρεια. Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Πελοποννήσου ως τόπου που μπορεί να προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας, μέσα από τη σύμπραξη της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πράξη.