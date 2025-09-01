Ενωση Γονέων Δήμου Τριφυλίας: Διαμαρτυρία για τη διακοπή εργασιών σε σχολεία

Καλούν τον Δήμο Τριφυλίας και όλες τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν.

Στη σχετική τους ανακοίνωση τονίζουν: «Η Ένωση Γονέων Δήμου Τριφυλίας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τη διακοπή των εργασιών επισκευής στα σχολικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών και Κυπαρισσίας, μόλις δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η απόφαση αυτή, που οφείλεται σε καθυστέρηση πληρωμών από πλευράς Δήμου προς τον εργολάβο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ανησυχία στους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι αδιανόητο τα παιδιά μας να καλούνται να επιστρέψουν σε σχολικές μονάδες χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ασφάλειας.

Ως γονείς: Καταγγέλλουμε τη διακοπή των εργασιών και την αδράνεια που επέτρεψε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Απαιτούμε την άμεση εξεύρεση λύσης, ώστε να συνεχιστούν άμεσα οι εργασίες. Καλούμε τον Δήμο Τριφυλίας και όλες τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε ασφαλή και αξιοπρεπή σχολικά κτίρια. Δεν αποδεχόμαστε καμία καθυστέρηση, καμία δικαιολογία. Η υγεία, η ασφάλεια και η εκπαίδευση των μαθητών δεν μπορούν να περιμένουν».