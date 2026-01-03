eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο Γυμνάσιο Παραλίας παραμένει εγκαταλελειμμένο κι επικίνδυνο για τους μαθητές.

Ελπίζουμε το 2026 ο Δήμος Καλαμάτας να δείξει το ενδιαφέρον που πρέπει, για να γίνει φιλόξενο κι ελκυστικό για τους μαθητές και τα παιδιά της πόλης. Να γίνει ίδιο και καλύτερο από το γήπεδο 5Χ5 στο γειτονικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ.

