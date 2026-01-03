Παραμένει εγκαταλελειμμένο

Ελπίζουμε το 2026 ο Δήμος Καλαμάτας να δείξει το ενδιαφέρον που πρέπει, για να γίνει φιλόξενο κι ελκυστικό για τους μαθητές και τα παιδιά της πόλης. Να γίνει ίδιο και καλύτερο από το γήπεδο 5Χ5 στο γειτονικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ.

Γ.Σ.