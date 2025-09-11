Εγγραφές στις ΣΑΕΚ Καλαμάτας

Για τη ΣΑΕΚ Καλαμάτας, όπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής της Χαράλαμπος Κοτσογλανίδης, ναυπηγός ηλεκτρολόγος μηχανικός, θα λειτουργήσουν φέτος οι ειδικότητες: 1) Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου. 2) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. 3) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού. 4) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης.
Υπενθύμισε ότι δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε Λυκείου, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και η πρακτική άσκηση αμειβόμενη.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.gov.gr – Εκπαίδευση – Εγγραφή σε σχολείο – Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ ή επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tisdypa
Για τη συμπλήρωση της αίτησης πέρα από τα ατομικά στοιχεία απαιτείται ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Απολυτήριο Λυκείου. 2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία και των δύο όψεων) ή διαβατήριο (φωτοτυπία των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου) ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής. 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Ο κ. Κοτσογλανίδης επισήμανε ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27210 – 99624.