Εγγραφές στις ΣΑΕΚ Καλαμάτας

Συνεχίζονται μέχρι και αύριο Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές για όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ και δεν έχουν υποβάλει παράλληλο μηχανογραφικό.

Για τη ΣΑΕΚ Καλαμάτας, όπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής της Χαράλαμπος Κοτσογλανίδης, ναυπηγός ηλεκτρολόγος μηχανικός, θα λειτουργήσουν φέτος οι ειδικότητες: 1) Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου. 2) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. 3) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού. 4) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης.

Υπενθύμισε ότι δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε Λυκείου, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και η πρακτική άσκηση αμειβόμενη.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.gov.gr – Εκπαίδευση – Εγγραφή σε σχολείο – Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ ή επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tisdypa

Για τη συμπλήρωση της αίτησης πέρα από τα ατομικά στοιχεία απαιτείται ο ΑΜΚΑ, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Απολυτήριο Λυκείου. 2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία και των δύο όψεων) ή διαβατήριο (φωτοτυπία των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου) ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής. 3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ο κ. Κοτσογλανίδης επισήμανε ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση σε μορφή pdf

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 27210 – 99624.