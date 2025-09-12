Πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Τριφυλίας

Πρώτο κουδούνι και αγιασμός χθες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Τριφυλίας.

Σε σχολειά, που υποδέχθηκαν τους μαθητές με νέο πρόσωπο όπως το 2ο Δημοτικό Κυπαρισσίας, που ανακαινίστηκε από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», αλλά και με μη ολοκληρωμένες εργασίες, όπως το Γυμνάσιο Κυπαρισσίας όπου ακόμη υπάρχουν εκκρεμότητες, από έργο που υλοποιεί ο Δήμος, με την ελπίδα να ολοκληρωθούν σύντομα.

Στο 2ο Δημοτικό Κυπαρισσίας μετά τον αγιασμό ο διευθυντής του σχολείου Παναγιώτης Χήναρης, πέρα από τις ευχές για τη νέα χρονιά αναφέρθηκε στις εργασίες που έγιναν στο σχολείο σημειώνοντας πως έγινε μια ουσιαστική αναβάθμιση του σχολείου που φιλοξενεί τα όνειρα και τις προσπάθειες των παιδιών, νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις πιο λειτουργικοί χώροι και ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

Ευχαρίστησε το παρόντα βουλευτή Περικλή Μαντά για τη συμβολή του σε αυτό το έργο και τον δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη, σημειώνοντας πως “η συνεργασία όλων μας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας”.

Από την πλευρά του ο κ. Μαντάς εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκονται σε ένα το σχολείο που πρόσφατα ανακαινίστηκε από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ένα αξιοπρεπές σχολείο που δεν είναι πολυτέλεια είναι δικαίωμα για κάθε παιδί για κάθε εκπαιδευτικό.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, επεσήμανε, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στην ανακαίνιση και των υπολοίπων σχολείων του τόπου μας. Επενδύουμε στη νέα γενιά επενδύουμε στο μέλλον του τόπου μας. Σε αυτή τη προσπάθεια, κατέληξε μιλώντας για το 2ο Δημοτικό Κυπαρισσίας, συνέβαλαν τα μέγιστα και ο Δήμος Τριφυλίας αλλά και ο Διευθυντής του σχολείου κ. Χήναρης.

Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου Κάντυ Δρούλια.

Στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας ο καθιερωμένος αγιασμός έγινε από κοινού με το γενικό λύκειο στο προαύλιο του λυκείου, καθώς ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια εκπαιδευτικών αλλά και γονιών. Ευελπιστούν ωστόσο οι απαιτούμενες εργασίες να ολοκληρωθούν άμεσα τις επόμενες ημέρες.

Μετά τον αγιασμό διαβάστηκε εγκύκλιος του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου, μήνυμα της υπουργού Παιδείας, ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η αντιδήμαρχος Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου.

Κ.Μπ.