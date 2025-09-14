Ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Φοιτητικής Εστίας για διαγραφές και στέγη

Το μεγάλο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης είναι πιο οξυμένο από ποτέ! Οι φοιτητικές εστίες δεν καλύπτουν ούτε το 6% των φοιτητών, οι τιμές ενοικίων έχουν εκτοξευθεί περισσότερο από +60% τα τελευταία χρόνια, ενώ το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ελάχιστο και για ελάχιστους. Απειλούνται με διαγραφή ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούν να πάρουν το πτυχίο τους, επειδή σκόνταψαν στα εμπόδια που έθεσε η κυβέρνηση με την πολιτική της. Η εξεταστική του Σεπτέμβρη διεξάγεται σε συνθήκες μεγάλου άγχους στη σκιά του κατάπτυστου νόμου των διαγραφών. Την ίδια στιγμή συγκεντρώνονται καθημερινά καταγγελίες για φοιτητές που δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική, αφού εργάζονται ακόμα στη σεζόν, που χρωστάνε λίγα μαθήματα και απειλούνται με διαγραφή εκθέτοντας τις δήθεν «προβλέψεις» του νόμου και τα ψέματα της κυβέρνησης περί «αιώνιων φοιτητών». Η κυβέρνηση αντί να πάρει μέτρα στήριξης διαγράφει κόπους και προσπάθειες χρόνων εμάς και των οικογενειών μας. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει με τεράστια υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων που μεταφράζεται σε μεγάλες ελλείψεις καθηγητών και πολλά προβλήματα υποδομών. Τη στιγμή που η κυβέρνηση υποβαθμίζει τις σπουδές μας, βαφτίζει «πανεπιστήμια» τα ιδιωτικά κολέγια. Το ανέκδοτο των «αυστηρών κριτηρίων», οι εγκρίσεις χωρίς να έχουν κατατεθεί τα προγράμματα σπουδών και τα εξωφρενικά μαθαίνουμε για τους όρους λειτουργίας τους, είναι απόδειξη ότι ο μόνος στόχος τους είναι να μεγαλώσει η αγορά πτυχίων και η εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, που θα οδηγήσει σε νέο χτύπημα στην αξία των πτυχίων όλων των φοιτητών, στην υποβάθμιση και των δημοσίων πανεπιστημίων”.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών δηλώνει ότι διεκδικούν: “Να μην εφαρμοστεί ο κατάπτυστος νόμος των διαγραφών! Να μην διαγραφεί κανείς φοιτητής που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του! Μέτρα ανακούφισης από το κόστος της φοιτητικής στέγης: Να εξασφαλιστούν δωρεάν δωμάτια για όσους φοιτητές κάνουν αίτηση για δωρεάν στέγαση. Να αυξηθεί το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα με βάση τις αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων. Να διευρυνθούν οι δικαιούχοι. Να καταβάλλεται μηνιαία και όχι στο τέλος του χρόνου. Δωρεάν σίτιση, μετακίνηση και internet για όλους. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Αντιστοίχιση όλων των ομοειδών τμημάτων, διεύρυνση των οικονομικών - κοινωνικών κριτηρίων, να καταργηθούν οι απαράδεκτοι "κόφτες". Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις ανάγκες των πανεπιστημίων σε καθηγητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, συντήρηση των υποδομών. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υποβάθμιση των πτυχίων μας”.