«Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν» σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Καρδαμύλη

Από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη που θα εξασφαλίσουν στα παιδιά όλων των βαθμίδων μια αξιοπρεπή και ουσιαστική έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας και των υποστηρικτών ήταν και φέτος εντυπωσιακή, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει ενεργή και ζωντανή. Τα σχολικά είδη παραδόθηκαν στους δήμους και τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε τοπικές κοινωνικές δομές, ώστε να διανεμηθούν με φροντίδα και διακριτικότητα σε μαθητές που έχουν πραγματική ανάγκη.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται από την Κοιν.Σ.Επ. «Phaos», την ΑΜΚΕ “Κάθε βιβλίο ένα ταξίδι – Βιβλιοταξιδεύουμε”, το Δήμο και την Κοινότητα Καλαμάτας, το Δήμο και την Κοινότητα Μεσσήνης, το Δήμο Δυτικής Μάνης, την Κοιν.Σ.Επ. «Ρέκτης», τον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας και το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης.

Μέσα από την κοινή προσπάθεια εθελοντών, πολιτών και φορέων, η δράση «Τα σχολεία αρχίζουν και οι τσάντες γεμίζουν!» συνεχίζει να γεφυρώνει τις κοινωνικές ανισότητες, προσφέροντας όχι μόνο σχολικά είδη αλλά και δυνατότητες, αξιοπρέπεια και ελπίδα για το αύριο.