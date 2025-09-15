Δυσλειτουργίες στη διαχείριση των οικονομικών των σχολικών μονάδων

Δεν εγκρίνουν τιμολόγιο 120 ευρώ σε χρώματα για το βάψιμο της πρόσοψης του 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας, για μια πιθανή διαφορά ίσως 5 ευρώ και αδιαφορούν για το κέρδος από την δωρεάν προσφερόμενη εργασία των εκπαιδευτικών αξίας εκατοντάδων ευρώ .

Με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών τον Ιούνιο του 2024, η διαχείριση των χρημάτων των σχολείων, έχει περάσει σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, υποτίθεται για "οικονομία κλίμακος" . Αν και η εξοικονόμηση πόρων πρέπει να αποτελεί πάγιο ζητούμενο, η μέχρι σήμερα εφαρμογή του νέου πλαισίου έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων (αν και δεν είναι τα μικροέξοδα στα σχολεία εκεί που γίνονται σπατάλες ). Όμως άλλο το να γίνει μία οικονομία πόρων σε αρκούντως μεγάλα έξοδα και άλλο να στραφεί σε μικρά ποσά (στην περίπτωση μας διαφορά στη τιμή των 120 ευρώ να είναι 5 ευρώ) και να γίνεται γραφειοκρατία κατασπατάλησης εργατοωρών από τους εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση στην καθημερινότητα των σχολείων, αντιστρέφοντας την εξοικονόμηση οικονομίας κλίμακας .

Για να προμηθευτεί υλικά ή να κάνει κάποιες μικρές εργασίες επισκευής κάποιο σχολείο, πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει τις υπηρεσίες του Δήμου για το αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στον Δήμο και μετά να προχωρήσει στην αγορά ή επισκευή. Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα, που υπήρχαν και με τις σχολικές επιτροπές, αλλά τώρα επιδεινώνονται. Οι υπηρεσίες δεν έχουν ενημερώσει για το σαφές. πλαίσιο των προμηθειών ή επισκευών και πλείστες φορές δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Να τονίσουμε ότι όλος αυτός ο παραλογισμός έχει προσθέσει επιπλέον δουλειά και στα σχολεία αλλά και στις υπηρεσίες του Δήμου, που με την υποστελέχωση που υπάρχει, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και να μην περιγράψουμε και την διαδικασία απόδοσης των χρημάτων και ελέγχου των τιμολογίων, δημιουργώντας πρόσθετο φόρτο στους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολείων.

Από το 6ο ΓΕΛ Καλαμάτας, που στεγάζεται στο κτίριο του πρώην Πολυκλαδικού, είχε ζητηθεί πολλές φορές η επισκευή και το βάψιμο της πρόσοψης του κτιρίου. Παρά την επανειλημμένη προσπάθεια των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, που έχουν βάψει πολλά μέρη εντός του κτιρίου και αίθουσες διδασκαλίας, η πρόσοψη δεν ήταν δυνατόν να βαφεί, λόγω του ότι χρειαζόταν σκαλωσιές και τα συνεργεία που ρωτήθηκαν, ζητούσαν πολλά χρήματα.

Έτσι λοιπόν φέτος τον Ιούνιο, κάποιοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αποφάσισαν να τερματίσουν τη χρόνια αναμονή και να βάψουν οι ίδιοι την πρόσοψη, ακόμα και με κίνδυνο. Χωρίς να γνωρίζει το σχολείο ότι έπρεπε να πάει σε συγκεκριμένο κατάστημα, προμηθεύτηκε τα χρώματα και βάφτηκε ένα μεγάλο μέρος της πρόσοψης. Το κόστος γύρω στα 120 ευρώ (χρώματα κλπ). Αυτό λοιπόν το τιμολόγιο απορρίπτεται από τον Δήμο και αρνούνται την πληρωμή του.

Είμαστε σίγουροι/ες ότι έτσι δεν θα πέσει έξω ο Δήμος και η χώρα.

Η πολιτεία έχει αναθέσει στους Δήμους την διαχείριση, γιατί είναι πιό κοντά στους πολίτες και μπορεί να επιλύουν καλύτερα και γρηγορότερα τα προβλήματα, όχι για να φέρονται με νεποτισμό.

[Η φωτογραφία είναι από το βάψιμο της πρόσοψης, όπου εκπαιδευτικός "κρεμάστηκε" από την οροφή, για να γίνει το βάψιμο που δεν γινόταν από το έδαφος]