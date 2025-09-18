Επιμορφωτική συνάντηση για τη σύνδεση των νέων με τη φύση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του σχεδίου Erasmus+ “Tell Youth”, που υλοποιούν η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.) και το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Αικατερίνη Καλύβα. Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Το έργο “Tell Youth”, υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2023-1-RO01-KA220-YOU-000158579 και κύριος στόχος του αποτελεί η σύνδεση των νέων με τη φύση. Στο έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί για τη νεολαία από τη Ρουμανία και τη Γαλλία.

Η σημασία της φύσης στη ζωή των νέων, με έναρξη από την παιδική τους ηλικία, αποτέλεσε την κύρια ιδέα της παρουσίασης της Ιωάννας Ραβάνη από το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, όπου μέσα από τις αισθήσεις ένας νέος μπορεί να συνδέσει τις εμπειρίες με νέα γνώση για το φυσικό περιβάλλον.

Η Φωτεινή Αράπη εισήγαγε τη στοχοθεσία του έργου και παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως η καταγραφή ενδημικών φυτών με δειγματοληψία και δημιουργία φυτολογίου, η αναζήτηση πληροφοριών και μύθων/ιστοριών για κάθε φυτό αλλά και τα εργαστήρια με νέους που έγιναν για την παραγωγή των αποτελεσμάτων του έργου. Μεταξύ αυτών ήταν η τρισδιάστατη φωτογράφηση των φυτών για τη δημιουργία του ψηφιακού φυτολογίου, η συγγραφή νέων ιστοριών μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και η καλλιτεχνική αποτύπωση των φυτών για εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εργαστήριο με πρακτικές εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού του σχεδίου Erasmus+ “Tell Youth”, και παραδείγματα από τα φύλλα εργασίας που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τις δράσεις του σχεδίου.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά το ψηφιακό φυτολόγιο από τις τρεις χώρες που συμμετέχουν, το βιβλίο “The Environmental Stewards Book” με εικονογραφήσεις των φυτών με έμφαση στην εκπαιδευτική του αξία και τις συνεισφορές των νέων, καθώς και οι φωτογραφίες φυτών και τα καλλιτεχνικά έργα των νέων, τονίζοντας την τοπική και ευρωπαϊκή φυσική και πολιτιστική κληρονομιά.

Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται στο www.digital-herbarium.com.