Ωρα αποφάσεων για τα μπλόκα - Την Τρίτη το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό

Ωρα αποφάσεων για τα μπλόκα και τις διεκδικήσεις των αγροτών σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο κυρίως, σήμερα και το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αγρότες αποδέχθηκαν την πρόσκληση για διάλογο και θα συναντήσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ομως με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους μέχρι την Τρίτη τουλάχιστον, με την προοπτική από το Σαββατοκύριακο να κάνουν στην άκρη και να επιτρέψουν τις μετακινήσεις των πολιτών χωρίς προβλήματα.

Σε τοπικό επίπεδο, στο μπλόκο της Θουρίας, αγρότες της Μεσσηνίας με τα τρακτέρ τους έκλεισαν από χθες το πρωί, όπως είχαν προγραμματίσει τον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στον κόμβο του “Πράκτικερ”, καθώς και τον δρόμο που συνδέει τον (παλιό) εθνικό δρόμο, στη Θουρία με τον δρόμο Ασπρόχωμα – Μεσσήνη. Ετσι η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από τον (παλιό) εθνικό δρόμο, στο τμήμα από τον κυκλικό κόμβο στου “Καρέλια” έως τον κόμβο (πλευρικά διόδια) Αρφαρών. Οποιος θέλει να κινηθεί στον αυτοκινητόδρομο προς και από την Αθήνα, μπαίνει και βγαίνει από τον κόμβο των Αρφαρών. Και η επικοινωνία με τη Μεσσήνη και την Πυλία γίνεται από τον (παλιό) εθνικό δρόμο μέσω της διασταύρωσης στο Ασπρόχωμα.

Σήμερα το πρωί, συμβολικός αριθμός τρακτέρ και αγρότες από το μπλόκο θα βρεθούν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης σε αγρότες – μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης, που είναι κατηγορούμενοι για το συμβολικό αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα” κατά τη διάρκεια πανελλαδικών κινητοποιήσεων – μπλόκων το 2022.

Κάλεσμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους διωκόμενους αγρότες, στη σημερινή συγκέντρωση, έχουν απευθύνει εργατικά και σωματεία συνταξιούχων της Μεσσηνίας.

Στη συνέχεια, αγρότες και τρακτέρ θα επιστρέψουν στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου στη Θουρία και με βάση τις κινήσεις και τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, θα αποφασίσουν το τι θα κάνουν το Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη, που έχει οριστεί η συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Να επισημάνουμε ότι οι αγρότες αποδέχτηκαν το κάλεσμα της κυβέρνησης σε συνάντηση την Τρίτη (13/1) και αντιπροσωπεία τους θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, για να συζητήσει με τον πρωθυπουργό. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη η οποία θα ορίσει, μεταξύ άλλων, την επιτροπή που θα εκπροσωπήσει τα μπλόκα στην κρίσιμη συνάντηση.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας δήλωσε ότι “η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα συσκεφθεί άμεσα για να αποφασίσει ποια θα είναι η αντιπροσωπευτική επιτροπή -με συμμετέχοντες από όλα τα μπλόκα- η οποία θα προσέλθει στη συζήτηση. Οι δρόμοι προβλέπεται να ανοίξουν, με τα τρακτέρ, ωστόσο, να παραμένουν στην άκρη του οδοστρώματος στις εθνικές οδούς”.