708.817 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα της Πελοποννήσου - Το πρώτο εξάμηνο του 2025

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 708.817 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που κρατήθηκαν μέσω Airbnb, Booking ή Expedia.

Οι διανυκτερεύσεις αυτές αντιστοιχούν στο 4,3% των συνολικά 16,2 εκατομμυρίων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat oι πιο δημοφιλείς περιοχές για βραχυπρόθεσμη μίσθωση καταλυμάτων που κρατήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν η Ανδαλουσία (13,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) στην Ισπανία, η Γιαντράνσκα Χρβάτσκα (9,6 εκατομμύρια) στην Κροατία και το Ιλ ντε Φρανς (9,0 εκατομμύρια) στη Γαλλία.

Οι 20 πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές βρίσκονταν όλες σε μόλις 5 χώρες της ΕΕ: ​​6 περιφέρειες στην Ισπανία και 6 στη Γαλλία, 5 στην Ιταλία, 2 στην Πορτογαλία και 1 στην Κροατία.

Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2025, οι επισκέπτες πέρασαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε βραχυπρόθεσμα ενοικιαζόμενα καταλύματα στην ΕΕ , τα οποία κρατήθηκαν μέσω Airbnb, Booking ή Expedia. Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων επισκεπτών στο τρίτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024 και κατά 28,2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Ιούλιο, με αύξηση 10,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κατέγραψαν ρυθμό αύξησης 8,0% έκαστος.