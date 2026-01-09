Αεροπορική σύνδεση με Τίρανα και Βουδαπέστη - Απευθείας πτήσεις το 2026 από Καλαμάτα

Απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Τίρανα – Καλαμάτα και Βουδαπέστη – Καλαμάτα έχει στην ιστοσελίδα της η Wizz Air για το 2026.

Χθες η Wizz Air ανακοίνωσε επισήμως τη γραμμή για Τίρανα ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Πελοποννήσου με την αλβανική πρωτεύουσα και σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Η νέα γραμμή για Τίρανα θα ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου 2026 και θα εξυπηρετείται με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις, κάθε Τρίτη και Σάββατο. Πρόκειται για το πρώτο δρομολόγιο της Wizz Air προς την Καλαμάτα, γεγονός που διευρύνει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά και δημιουργεί νέες δυνατότητες τουριστικών και πολιτιστικών μετακινήσεων μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Η γραμμή για Βουδαπέστη ξεκινάει στις 8 Ιουνίου 2026 και θα εξυπηρετείται με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

Τα εισιτήρια για τα δύο νέα δρομολόγια είναι ήδη διαθέσιμα, με τιμές που ξεκινούν από 45 ευρώ για την πτήση προς Τίρανα και από 20 ευρώ για Βουδαπέστη επιτρέποντας τον έγκαιρο προγραμματισμό ταξιδιών για τη θερινή περίοδο του 2026.