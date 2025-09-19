Καλαμάτα: Ξεκίνησε η νέα δημιουργική χρονιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου και της Φάρις

Με ενθουσιασμό, έμπνευση και αγάπη για τα παιδιά, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις, άνοιξαν και φέτος τις πόρτες τους, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη χαρά της μάθησης.