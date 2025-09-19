Σχολική μελέτη, εικαστικές δημιουργίες, θεατρικό παιχνίδι, μουσική, χορός, αθλητικές δράσεις, ρομποτική, περιβαλλοντικές δραστηριότητες, ενίσχυση δεξιοτήτων και πολλά ακόμη περιμένουν τους μικρούς φίλους, σε ένα περιβάλλον που στηρίζει την έκφραση, τη φιλία και τη θετική εμπειρία.
Καλαμάτα: Ξεκίνησε η νέα δημιουργική χρονιά στα ΚΔΑΠ του Δήμου και της Φάρις
Με ενθουσιασμό, έμπνευση και αγάπη για τα παιδιά, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις, άνοιξαν και φέτος τις πόρτες τους, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που καλλιεργούν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη χαρά της μάθησης.
