13 πρωτοποριακοί όμιλοι καινοτομίας στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας

Τη δημιουργική δυνατότητα να ενταχθούν στους Ομίλους Αριστείας & Καινοτομίας του προσφέρει σε μαθήτριες και μαθητές το 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Τη φετινή σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν στο σχολείο 13 πρωτοποριακοί Όμιλοι Καινοτομίας.

Οι Όμιλοι του σχολείου και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κάθε Ομίλου είναι οι εξής:

“Μεσαιωνική Ιστορία της πόλης της Καλαμάτας. Εργαστήριο Προφορικής Ιστορίας», Ιωάννης Καρακατσιάνης, 2 ώρες θεωρία για την Τοπική Ιστορία και 2 ώρες εργαστήριο με θέμα: “Προφορική Ιστορία: Τεχνικές, Πρακτικές, Εφαρμογή στην Τοπική Ιστορία”. «Πιάσε το χέρι μου κι άκου τις λέξεις μου», Σταυρούλα Τσιάγκρα, 2 ώρες. «Ξόρκια και Απίθανες Ιστορίες. Πώς να μη βραχυκυκλώνετε», Κυριακή Δίμιζα, 2 ώρες. «Τα Μαθηματικά ως μία δημιουργική απασχόληση», Παναγιώτα Κοντογόνη, 2 ώρες. «Όμιλος Ποδοσφαίρου», Νικόλαος Κακαλέτρης, 2 ώρες. «Χορωδία: ζωντανεύοντας τα τραγούδια», Αντωνία Δρογκάρη, 2 ώρες. «Ρομποτική -Προγραμματισμός», Αναστάσιος Ντυμένος, 2 ώρες. «Όμιλος Ρητορικής», Καλλιρρόη Κωνσταντοπούλου, 2 ώρες. «Μπάσκετ: συστήματα, τεχνικές, καταγραφή στοιχείων», Ηλίας Παπαγεωργακόπουλος, 2ώρες. «Γαλλομιλώντας, γαλλοτραγουδώντας, γαλλοπαίζοντας, γαλλομαθαίνοντας», Αντωνία Καραλιά, 2 ώρες. «Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Πινγκ- Πονγκ)», Χριστίνα Παυλή, 2 ώρες. «Όμιλος Διανοητικών Παιχνιδιών και Παιχνιδιών Μυαλού», Μιχαήλ Χατζηθεοχάρους, 2 ώρες. «Δραματοποιώντας αρχαίους ελληνικούς μύθους του Αισώπου-Παίζοντας κουκλοθέατρο», Παγώνα Γεωργοπούλου, 2 ώρες.

Οι μαθήτριες/τές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 2 Ομίλους. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται έως τις 26/9/2025 και η λειτουργία τους θα ξεκινήσει στις 6/10/2025. Οι δηλώσεις Συμμετοχής στους Ομίλους γίνονται από τους κηδεμόνες των παιδιών στη Διεύθυνση του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας. Τηλ. Επικοινωνίας: 2721029567. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 7peirkalam@gmail.com.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσουν ομάδες Ενισχυτικής Διδασκαλίας ως εξής: 1. “Διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά”, Σπυριδούλα Κλαμπατσέα, 2 ώρες. 2. “Νεοελληνική Γλώσσα”, Λεξιλόγιο, (Α΄, Β΄ και Γ΄), Μιχαήλ Χρυσός, 1 ώρα. 3. “Μαθηματικά” (Α΄, Β΄ και Γ΄), Διονυσία Πιτσιλή- Χατζή, 1 ώρα. 4. “Ενισχυτική στη Φυσική και Χημεία”, Παναγιώτης Μπένος, 2 ώρες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής σε Ομάδες Ενισχυτικής Διδασκαλίας έως τις 26/9/2025 και η λειτουργία τους θα ξεκινήσει στις 6/10/2025.