Από τη Φλόριντα στην Καλαμάτα: Εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας μεταβάλλεται με ταχύτητα και οι δεξιότητες μεταβάλλονται γρήγορα, η δια βίου μάθηση δεν αποτελεί πλέον επιλογή — αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα.

Στην Καλαμάτα, αυτή η αναγκαιότητα μετατρέπεται σε ευκαιρία μέσα από τη συνεργασία με το University of South Florida (USF), ένα από τα κορυφαία δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το USF συγκαταλέγεται μεταξύ των 50 κορυφαίων δημόσιων πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και είναι μέλος της Ένωσης Αμερικανικών Πανεπιστημίων (AAU), διάκριση που αποδίδεται σε ιδρύματα με υψηλή ερευνητική δραστηριότητα, καινοτομία και διεθνή ακαδημαϊκή επιρροή.

Μέσω του Corporate Training and Professional Education (CTPE), το Πανεπιστήμιο προσφέρει εφαρμοσμένα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης, σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Η Καλαμάτα στο επίκεντρο της νέας εποχής

Η παρουσία των προγραμμάτων του USF με Αμερικανούς εκπαιδευτές στην Καλαμάτα δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς επαγγελματίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση διεθνών προδιαγραφών χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

Σε συνεργασία με τη MIND – Mediterranean Inspiration & Development, δημιουργείται ένα σύγχρονο οικοσύστημα επαγγελματικής ανάπτυξης που συνδέει την παγκόσμια τεχνογνωσία με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Η δια βίου μάθηση δεν είναι πλέον μια συμπληρωματική επιλογή. Είναι ο δρόμος προς την ανταγωνιστικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και στην Καλαμάτα, αυτός ο δρόμος έχει ήδη ανοίξει.

Εκπαίδευση με άμεση εφαρμογή

Τα προγράμματα του CTPE έχουν έναν σαφή προσανατολισμό: πρακτική γνώση που εφαρμόζεται άμεσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Project Management (Διαχείριση Έργων) — μια δεξιότητα κρίσιμη για κάθε σύγχρονο οργανισμό. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να οργανώνουν και να υλοποιούν έργα αποτελεσματικά, πώς να θέτουν στόχους, να διαχειρίζονται ομάδες, χρόνο και πόρους, και πώς να εξασφαλίζουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση αξιοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και περιλαμβάνει εισαγωγή στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για βελτιωμένο σχεδιασμό, ανάλυση δεδομένων και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, δήμους ή σε ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους — από νέους επαγγελματίες έως έμπειρα στελέχη που επιθυμούν αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επαγγελματική εξέλιξη.

Ένα όραμα που συνδέει διεθνή εμπειρία με την τοπική εξέλιξη

Για την Αθανασία Γιαννοπούλου, Senior Director του CTPE, η έλευση αυτών των προγραμμάτων στην Καλαμάτα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή σύνδεσης της διεθνούς ακαδημαϊκής εμπειρίας με τον τόπο καταγωγής της.

Μεγαλωμένη στην πόλη, παρακολουθεί από κοντά την ουσιαστική μεταμόρφωση της Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια — την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αναπτυσσόμενη οικονομική δυναμική. Σε αυτή τη φάση εξέλιξης, θεωρεί πως η πρόσβαση σε σύγχρονη, διεθνών προδιαγραφών εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά.

Παράλληλα, ο σύζυγός της — επίσης από την Καλαμάτα — αποτελεί προσωπικό παράδειγμα της δύναμης της δια βίου μάθησης. Μέσα από ένα πρόγραμμα μη πιστωτικής εκπαίδευσης που παρακολούθησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προχώρησε σε ουσιαστική αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης, ανοίγοντας νέους δρόμους εξέλιξης.

Το ίδιο όραμα ενισχύει και ο Μαρκ Κουλιάνος, Αντιπρόεδρος Πανεπιστημιακών Συνεργασιών, Διασύνδεσης με την Κοινότητα και Δια Βίου Μάθησης στο University of South Florida. Μαζί διαμόρφωσαν μια γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εφημερίδα Ελευθερία εξασφάλισε για τους αναγνώστες της έκπτωση 10% στο πρόγραμμα εταιρικής εκπαίδευσης του USF CPTE που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα.

Πληροφορίες & Εγγραφές:

? https://mindpeople.org/shop/

? connect@mindpeople.org



Μέσω PHAOS: info@phaos.org – Τηλέφωνο: +30 27210 94000