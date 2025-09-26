Καλαμάτα: Συνεχίζονται οι επισκέψεις σχολείων στην 1η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση

Χθες, παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα 140 μαθητές από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ' και ΣΤ' τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και Γ' τάξη του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας).

Εθελοντές, μέλη της ΦΟΚΑΛ και εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους, μίλησαν με τα παιδιά για τη φωτογραφία και τα "μυστικά " της.

Τα παιδιά, με την σειρά τους, σύνθεσαν τα δικά τους φωτογραφικά κάδρα και τα φωτογράφισαν. Στη συνέχεια, γνώρισαν τον φωτογράφο της ΦΟΚΑΛ, Σταύρο Τουφεξή, που αγαπά την φωτογραφία άγριας φύσης, ο οποίος τους έδειξε από κοντά τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένας φωτογράφος αυτού του είδους φωτογράφισης.

Ακολούθησε συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα προσφυγόπουλα, στηριγμένο στην έκθεση φωτογραφιών του Μάριου Λώλου. Τα παιδιά γνώρισαν ακόμα τη ζωή των Ελλήνων μεταναστών στην Αρλ τη δεκαετία του1950, μέσα από την έκθεση φωτογραφίας του Μαρτέν.

Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα 140 μαθητές, από την Λιλιπουπολη, το 1ο Δ.Σ. Καλαμάτας, το 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καλαμάτας και το 2ο Ε.Π.Α.Λ.