Το 2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης στα «eTwinning Schools» για τη διετία 2025-26

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε το 2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, το οποίο χαρακτηρίστηκε «eTwinning school 2025-2026», τίτλος που απονέμεται σε σχολεία με ιδιαίτερη ενεργή συμμετοχή και διάκριση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το σχολείο, η αναγνώριση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας της εκπαιδευτικής κοινότητας για ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καλλιέργεια αξιών αλληλεγγύης, σεβασμού και δημιουργικότητας.

Η διάκριση, όπως επισημαίνεται, «ανήκει σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας – παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς – που στηρίζουν καθημερινά την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν ώστε το σχολείο να παραμένει ανοιχτό σε νέες ιδέες και συνεργασίες».

Ως «eTwinning school», το 2ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης θα συνεχίσει να προωθεί την καινοτομία, να ενισχύει τη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης και να προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες μάθησης μέσα από τη χαρά της δημιουργίας και της συνεργασίας.