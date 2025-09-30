Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης (30 Σεπτεμβρίου) και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (26 Σεπτεμβρίου) από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών – Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ). Είχε ελεύθερη είσοδο και απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς.

Στόχος της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της σημασίας της μετάφρασης και της πολυγλωσσίας ως θεμελιώδους αξίας της ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας, ενώ η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Οι μαθητές του Δημοτικού συμμετείχαν από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. σε διαδραστικές παρουσιάσεις των μεταφραστικών επαγγελμάτων, σε μεγαλόφωνες αναγνώσεις μεταφρασμένων βιβλίων και σε παιχνίδια γνώσεων που είχαν στόχο την επαφή των παιδιών με διαφορετικές γλώσσες και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Το απόγευμα, από τις 5 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα διαφορετικά γλωσσικά επαγγέλματα μέσα από τις προσωπικές ιστορίες επαγγελματιών μεταφραστριών και διερμηνέων, μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ, να παρακολουθήσουν μεγαλόφωνες αναγνώσεις αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων και να συμμετάσχουν σε παιχνίδια γνώσεων που ενίσχυαν την επαφή τους με διάφορες γλώσσες.

Οι παρευρισκόμενοι, εκτός από τη συμμετοχή τους στις δράσεις, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μικρά αναμνηστικά δώρα, όπως μπλουζάκια, τσάντες και ενημερωτικό υλικό, ενώ παράλληλα υπήρχαν διάφορα κεράσματα που πρόσθεταν μια γλυκιά νότα στην εκδήλωση.

K.Δρ.