«Οι Οργανούληδες» στο 1ο Δημοτικό Καλαμάτας: Ενημέρωση μαθητών για τη δωρεά οργάνων

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Δημοτικά σχολεία από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και την επιστημονική αιγίδα του Ωνάσειου Νοσοκομείου, ως μέρος των Δράσεων και Προγραμμάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Αγωγής της Υγείας του Υπουργείου Υγείας και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 7 έως 11 ετών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ τάξεων μαζί με τους δασκάλους τους, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ξεκίνησε την περσινή σχολική χρονιά και φέτος υλοποιείται από τη δασκάλα του σχολείου Ασπασία Τσώνη.

Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους «Οργανούληδες», να μάθουν για τα όργανα του ανθρώπινου σώματος και τη λειτουργία τους, να ανακαλύψουν τα «μυστικά» της υγιεινής διατροφής και του ισορροπημένου τρόπου ζωής, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη σπουδαιότητα της προσφοράς και της δωρεάς οργάνων. Η εκδήλωση συνδέθηκε με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την παρουσίαση της δράσης έκανε η Γιούλη Μενουδάκου, Προϊσταμένη Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ενώ εκ μέρους του Ιδρύματος Ωνάση απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Αλέξανδρος Μωρέλλας, Head of Health Programs.