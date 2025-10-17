Καθηγήτριες του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στη Βουδαπέστη

Συγκεκριμένα, η Πέρσα Κοτσονούρη, υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος Erasmus, υλοποίησε βιωματικό εργαστήριο σχετικά με το Συμβούλιο Τάξης, έναν θεσμό της παιδαγωγικής Φρενέ, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο 2ο Γυμνάσιο και προάγει το δημοκρατικό βίο καθώς και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Η Ελένη Στραβάκου πραγματοποίησε βιωματικό εργαστήρι με θέμα τη συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., εμβαθύνοντας στην αρχαία δημοκρατική πρακτική και την πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας. Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, προάγοντας τόσο καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις όσο και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Να σημειωθεί επίσης, ότι μαθητές του 2ου Γυμνασίου θα επισκεφτούν το ουγγρικό σχολείο τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ αντίστοιχα τον Μάρτιο θα φιλοξενήσουμε στην Καλαμάτα 19 μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές τους στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής.