Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Αναγόρευση της Γ. Ξανθάκη - Καραμάνου ως επίτιμης καθηγήτριας του Τμήματος Φιλολογίας

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιο Κατσή, ενώ ο καθηγητής και κοσμήτορα ΣΑΕΠΣ Γιώργος Ανδρειωμένος θα παρουσιάσει το έργο της Γεωργίας Ξανθάκη – Καραμάνου.

Στη συνέχεια θα γίνει ανάγνωση του ψηφίσματος του Τμήματος Φιλολογίας από τη μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια Σοφία Καπετανάκη, ανάγνωση του κειμένου αναγόρευσης της τιμωμένης από την καθηγήτρια Δήμητρα Δελλή και ανάγνωση της απόφασης της συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας από την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Βολονάκη.

Η περιένδυση της τιμωμένης με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Κάτση, ενώ η ξεχωριστή εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία από την τιμώμενη Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, με τίτλο: «Αξίες του πολιτισμού από την αρχαία ελληνική τραγωδία».