Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς: Open Day γνωριμίας με τη «Μάνα Ελιά» και τον Επιδεικτικό Αγρό Μάνα Ελιά του ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ (Λακωνικής 87, έναντι ΙΕΚ Δέλτα). Στο πλαίσιο της Open Day, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη Μάνα Ελιά, το υπεραιωνόβιο μητρικό δέντρο της παγκοσμίου γνωστής ποικιλίας Ελιάς Καλαμών και να ενημερωθούν από τα στελέχη και τους ερευνητές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το δέντρο και τις συλλογές του Ινστιτούτου, ενώ θα πραγματοποιηθούν και γευσιγνωσίες ελαιολάδου από ειδικούς του πάνελ γευσιγνωσίας του ΕΛΓΟ.

ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ 1.700 ΕΤΩΝ

Στον χώρο του ΕΛΓΟ διατηρείται το ιστορικό υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο "Μάνα ελιά" της ποικιλίας «Καλαμών», ηλικίας περίπου 1700 ετών, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με την παράδοση, η "Μάνα Ελιά" συνδέεται με τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης (1821– 1826). Κατά τις λεηλασίες της εποχής, οι περισσότεροι ελαιώνες καταστράφηκαν, όμως το συγκεκριμένο δέντρο επέζησε και αποτέλεσε πηγή πολλαπλασιαστικού υλικού για την αναγέννηση των ελαιώνων της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, στο χώρο της "Μάνας ελιάς" υπάρχει επιδεικτικός ελαιώνας που συγκεντρώνει 20 από τις σημαντικότερες & σπάνιες Ελληνικές ποικιλίες καθώς το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο Εθνικός Διατηρητής σημαντικών δενδρωδών ποικιλιών στην Ελλάδα. Επίσης, το ΙΕΛΥΑ πραγματοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα για τη βελτίωση & πιστοποίηση των ποικιλιών ελιάς, με σκοπό τη βιώσιμη διατήρησή & χρήση τους, ενώ η συλλογή του έχει αναγνωριστεί ως «Διεθνής Συλλογή Ποικιλιών Ελιάς» από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC). Τους τελευταίους μήνες, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, καταβάλλεται μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης της μοναδικής ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αξίας της Μάνας Ελιάς, ως ζωντανού μνημείου και συμβόλου βιωσιμότητας. Η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου, καθιερώθηκε το 2019 με πρωτοβουλία της UNESCO, με στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τη σημασία της ελιάς για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την οικονομία. Ως Mission City της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030», η Καλαμάτα προωθεί δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας και την επαφή των πολιτών με τον φυσικό και αγροτικό της πλούτο. Η ανάδειξη της Μάνας Ελιάς αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, προβάλλοντας ένα παγκόσμιο σύμβολο ανθεκτικότητας και οικολογικής ισορροπίας.

Ταυτόχρονα, η Μάνα Ελιά αποτελεί και ένα εξαιρετικό στοιχείο για την τουριστική προβολή της Καλαμάτας με την ανάδειξή της να ενισχύει την ταυτότητα του προορισμού και να δημιουργεί ένα μοναδικό τοπόσημο που μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές επισκέψεις, διεθνείς συνεργασίες και δράσεις προβολής με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την ελιά.