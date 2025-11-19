11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Διήμερο προβολών στα Φιλιατρά

Διήμερο προβολών στις 22 και 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά φιλοξενώντας το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Το Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς μη-μυθοπλαστικού κινηματογράφου στη χώρα, προσφέροντας κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που συνδέει κοινωνικά ζητήματα, τέχνη και ανθρώπινες ιστορίες.

Η παρουσία του Φεστιβάλ στα Φιλιατρά ενισχύει τη διαρκή προσπάθεια του Μουσείου να ανοίγει τον χώρο του στη σύγχρονη οπτικοακουστική δημιουργία, να ενδυναμώνει τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τον πολιτισμό και να προσφέρει πρόσβαση σε έργα που προκαλούν σκέψη και διάλογο.

Το πρόγραμμα των προβολών έχει ως εξής: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 18:00 The Day Iceland Stood Still (70’) – Pamela Hogan 19:30 Free Words: A Poet from Gaza (24’) – Abdullah Harun Ilhan 20:00 Not My Film (30’) – Astra Zoldnere 21:00 In Limbo (71’) – Alina Maksimenko Κυριακή 23 Νοεμβρίου 17:00–18:00 – Ελληνικό πρόγραμμα • Κάσσος (13’) – Δημήτρης Αρμενάκης • Η Ζωή και το Έργο του Γιαννούλη Χαλεπά (7’) – Ζήνα Παπαδοπούλου • Ο Κλήδονας στις Μαργαρίτες (17’) – Διόνυσος Σαββόπουλος, Αντώνης Λεοντίδης • Ερωτευμένα Φωτόνια (15’) – Αλεξία Τσούνη 18:00 Small Dogs Bark Loud (70’) – Nora Nivedita Tvedt 19:30 Little Satchmo / Η Μικρή Σάτσμο (61’) – John Alexander 21:00 Democracy Noir (90’) – Connie Field.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Πάνου & Ηλία Ηλιόπουλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση: Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ,με την υποστήριξη του Hellenic Film & Audiovisual Center, συνδιοργάνωση: Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου.