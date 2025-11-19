Ρεκόρ αφίξεων τον Οκτώβριο στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Ετήσιο ρεκόρ αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων σημειώθηκε από τον Οκτώβριο στον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» ενώ αρκετές αεροπορικές συνδέσεις με ευρωπαϊκά αεροδρόμια συνεχίζονται και το Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΑ το πρώτο δεκάμηνο του 2025 καταγράφηκε ετήσιο ρεκόρ στον Αερολιμένα Καλαμάτας με 167.441 αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων ενώ το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί με 160.060 το δωδεκάμηνο του 2022. Τον Οκτώβριο καταγράφηκε μηναίο ρεκόρ αφίξεων 16.814 επιβατών διεθνών πτήσεων καταρρίπτοντας το περσινό ρεκόρ όταν τον Οκτώβριο είχαν έρθει 16.011 επιβάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο δεκάμηνο του έτους, σε σχέση με πέρσι, έκλεισε στον Αερολιμένα Καλαμάτας με αύξηση 10,3% και ο Νοέμβριος με αύξηση 5%. Συνολικά φέτος, τελευταίο χρόνο λειτουργίας του Αερολιμένα από την ΥΠΑ ταξίδεψαν το πρώτο δεκάμηνο από και προς το Αεροδρόμιο Καλαμάτας 339.154 επιβάτες

Τον Οκτώβριο με 276 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 16.814 επιβάτες και αναχώρησαν 21.087 ταξιδιώτες. Η μέση διεθνής πτήση είχε 137 επιβάτες. Το πρώτο φετινό δεκάμηνο με 2.309 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 167.441 επιβάτες και αναχώρησαν 166.081 ταξιδιώτες. Η μέση διεθνής πτήση είχε 144 επιβάτες Τον Οκτώβριο με 60 πτήσεις εσωτερικού αφίχθηκαν 1.038 επιβάτες και αναχώρησαν 1.216 ταξιδιώτες. Η μέση εγχώρια πτήση είχε 38 επιβάτες. Το πρώτο φετινό δεκάμηνο με 480 πτήσεις εσωτερικού αφίχθηκαν 10.159

επιβάτες και αναχώρησαν 108. 55 ταξιδιώτες. Η μέση εγχώρια πτήση είχε 44 επιβάτες Με 107 αεροταξί τον Οκτώβριο αφίχθηκαν 1.038 επιβάτες και αναχώρησαν 1.216 ταξιδιώτες.

Το πρώτο φετινό δεκάμηνο με 1.261 αεροταξί αφίχθηκαν 2.292 επιβάτες και αναχώρησαν 2.096 ταξιδιώτες. Το πρώτο φετινό δεκάμηνο το 39,6% των επιβατών διεθνών πτήσεων ήρθε με πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 17,3% από τη Γερμανία, το 8,3% από την Ολλανδία, το 7,47% από την Αυστρία και το 7,41% από την Γαλλία.

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα: