Καλαμάτα: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Εκδήλωση με τίτλο “Access Accepted: Η Νέα Εποχή της Εκπαίδευσης Χωρίς Εμπόδια” θα πραγματοποιήσει το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 12.30 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας για τα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και η προώθηση της ισότιμης συμμετοχής όλων στη γνώση και την κοινωνική ζωή.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή, την Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας και Συντονίστρια του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθηγήτρια Ευθαλία Χατζηγιάννη, καθώς και τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο καθηγητής Θανάσης Στρίγκας από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα αναπτύξει το κρίσιμο ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για άτομα με αναπηρία. Θα ακολουθήσει ομιλία της Παναγιώτας Τσιάλα, Προέδρου της ΚΟΙΝΣΕΠ Thera Plus και Υποψήφιας Διδάκτορος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα «Εικόνα Σώματος και Αναπηρία». Στο δεύτερο μέρος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού Καλαμάτας και Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΑμεΑ «Διαφοροζώ», Γιώργος Λαζαρίδης, θα μιλήσει για τη δημιουργία ενός κόσμου προσβάσιμου για όλους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής στον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμα εμπειρίες αθλητών, της Γεωργίας Παπαδέα και του Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, οι οποίοι θα μοιραστούν στιγμές από την καθημερινότητα, την προπόνηση και την προσπάθειά τους να καταρρίπτουν εμπόδια — όχι μόνο στις πίστες αλλά και στην κοινωνία.