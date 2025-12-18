Ιταλοί εκπαιδευτικοί στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, το Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino από το Abruzzo της Ιταλίας επισκέφθηκε τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά στην Καλαμάτα από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου, συμμετέχοντας σε Job Shadowing. Οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν διδακτικές πρακτικές, γνώρισαν τη λειτουργία του σχολείου και αντάλλαξαν εμπειρίες με τους Ελληνες συναδέλφους τους.

Οι νηπιαγωγοί συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, παρατηρώντας παιδαγωγικές ρουτίνες, γλωσσική και μαθηματική ανάπτυξη, δραστηριότητες δεξιοτήτων, φυσική αγωγή, διδασκαλία Αγγλικών και συστηματική χρήση LEGO/STEAM. Τόνισαν το υψηλό επίπεδο αυτονομίας των παιδιών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων στις μικρές ηλικίες. Εντυπωσιάστηκαν επίσης από την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν μαθήματα φιλολογίας, φυσικών επιστημών, μαθηματικών, θρησκευτικών, γεωγραφίας, πληροφορικής, φυσικής αγωγής και ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το πρόγραμμα “Teaching Science Through Theatre” που εφαρμόζεται στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, το οποίο συνδυάζει δημιουργική έκφραση και επιστημονική κατανόηση. Επιπλέον, παρακολούθησαν ομίλους STEM, δράσεις δεξιοτήτων και πρακτικές ψηφιακής ενσωμάτωσης που ενισχύουν την μαθησιακή συμπερίληψη.

Μέσα από συζητήσεις με τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτηρίων , οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα. Σημαντικές ομοιότητες παρατηρήθηκαν στη δομή της σχολικής ημέρας και στη σημασία των παιδαγωγικών ρουτινών. Αντίστοιχα, επισημάνθηκαν διαφορές όπως: η συστηματική χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην Ελλάδα, η συνεργασία δύο εκπαιδευτικών στα τμήματα του νηπιαγωγείου, η αξιοποίηση εξωτερικών ειδικών και η διδασκαλία Φυσικών Επιστημών από εξειδικευμένους καθηγητές στην δευτεροβάθμια. Εντυπωσιακό στοιχείο αποτέλεσε επίσης ο μικρότερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και η προετοιμασία γλωσσικών πιστοποιήσεων εντός του ωρολογίου προγράμματος.

Η εκπαιδευτική κινητικότητα ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από όλες τις πλευρές. Οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η εβδομάδα στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά υπήρξε εξαιρετικά εποικοδομητική, προσφέροντας νέες ιδέες, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν ότι πολλές από τις πρακτικές τους ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές.