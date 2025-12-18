Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων από την Ενωση Γονέων Καλαμάτας

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας. Οπως και την περσινή χρονιά, τα βιβλία που θα συγκεντρωθούν θα διανεμηθούν από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας στα σχολεία του Δήμου, μέσω του προγράμματος «Book to Share», με στόχο την ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών.

Οι κανόνες συμμετοχής είναι απλοί: οι επισκέπτες μπορούν να ανταλλάσσουν παιδικά και εφηβικά βιβλία της τελευταίας δεκαετίας, τα οποία βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά και να χαρίζουν όσα βιβλία επιθυμούν για την υποστήριξη των σχολικών βιβλιοθηκών. Το παζάρι θα λειτουργεί σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή 19/12 από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., το Σάββατο 20/12 από τις 9.30 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. και από τις 6.30 μ.μ. έως τις 9.30 μ.μ., και την Κυριακή 21/12 από τις 9:30 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Για πληροφορίες: enosisk@gmail.com ή στα τηλέφωνα 6974320136, 6907741171.