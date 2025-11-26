2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Δράση ενημέρωσης για την έμφυλη βία από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλης βίας πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου η Ψυχολόγος και η Κοινωνική Ανθρωπολόγος του Κέντρου ανέλυσαν το θεωρητικό υπόβαθρο, τόσο της βίας μέσα στην οικογένεια, (ενδοοικογενειακή βία), όσο και γενικότερα στην κοινωνία (σχολείο, εργασία, κλπ), τοποθετώντας την στον άξονα της έμφυλης διάστασης. Μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους στη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις γνωσιακές στρεβλώσεις, τις δυσλειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις και τα προειδοποιητικά σημάδια που μαρτυρούν κακοποίηση μέσα σε αυτές. Η αναφορά στα υγιή όρια και στην διεκδικητική επικοινωνία αποτέλεσε τον επίλογο της δράσης, με σκοπό τη μετάδοση ενός μηνύματος υγιών σχέσεων ανάμεσα στο φύλα.