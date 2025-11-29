Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στο 1ο Λύκειο Μεσσήνης

Εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιεί το 1ο Λύκειο Μεσσήνης σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του σχολείου.

Οπως ενημερώνει το 1ο Λύκειο Μεσσήνης, σε συνεργασία με την εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού Orientum, διοργανώνει σήμερα Σάββατο, “μία ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης, με σκοπό να στηρίξει τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους γονείς και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα στις κρίσιμες αποφάσεις για τη μελλοντική σταδιοδρομία των νέων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας, οι απαιτήσεις των πανεπιστημιακών σχολών, καθώς και πρακτικές συμβουλές για την επιλογή επαγγελματικής πορείας. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν τεκμηριωμένες απαντήσεις από διακεκριμένους ειδικούς του χώρου.

Ομιλητές θα είναι: Ο Νίκος Παυλάκος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, συνιδρυτής της Orientum και η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, σύμβουλος σταδιοδρομίας

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες, γονείς και εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων.