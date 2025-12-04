Φοιτητική Εστία Καλαμάτας: Επικράτηση Πανσπουδαστικής στις εκλογές

Η Π.Κ.Σ. παρατηρεί ότι “την ίδια στιγμή η ΠΑΣΠ μέτρησε πτώση σε ψήφους και ποσοστά” και αναφέρει: “Για ακόμα μια φορά οι οικότροφοι φοιτητές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στους υποψηφίους της ΠΚΣ. Έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση αλλά και σε όλους όσους προσπάθησαν όλο το προηγούμενο διάστημα να μπουν εμπόδιο στην οργάνωση του αγώνα των οικότροφων, ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν για: Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εστία για να καλύπτονται δωρεάν οι ανάγκες των οικότροφων και για την αναβάθμιση των υποδομών της Εστίας. Να μην τους πετάνε έξω από τα δωμάτια τους το καλοκαίρι, επειδή αξιοποιείται η Εστία για «summer school». Να καταργηθεί το απαράδεκτο χαράτσι των 50 ευρώ, καθώς με απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει καταργηθεί κάθε αντίτιμο (μίσθωμα, εγγύηση κλπ.) για τους φοιτητές που δικαιούνται δωμάτιο σε φοιτητική εστία! Bελτίωση της καθημερινότητας τους με θέρμανση και κλιματισμός για όλους, με εξασφάλιση πόσιμου και ζεστού νερού χωρίς περιορισμούς όλη την διάρκεια της ημέρας, με λειτουργία του εστιατορίου μέσα στην Εστία, με επαρκή αριθμό πλυντηρίων και στεγνωτηρίων. Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους οικότροφους φοιτητές με το Αστικό από και προς τη σχολή”.

Για την ιστορία, στις εκλογές για τον Σύλλογο Οικοτρόφων ψήφισαν 101 φοιτητές. Η Πανσπουδαστική Κ.Σ. πήρε 54 ψήφους, η ΠΑΣΠ 42, ενώ βρέθηκαν 3 άκυρα και 2 λευκά.