Υπόμνημα της Ενωσης Γονέων Καλαμάτας στην Περιφέρεια: Σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά μαθητών

Σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία του διαπιστώνει η Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας η οποία την Παρασκευή απέστειλε σχετικό υπόμνημα στον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με σοβαρά προβλήματα που εντόπισε στην μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, “μαθητές του Μουσικού Σχολείου από τη Βέργα αναγκάζονται να περπατάνε συνολικά 2 χιλιόμετρα, για να βγουν στον επικίνδυνο κεντρικό δρόμο και να πάρουν το λεωφορείο της γραμμής. Επίσης, παιδιά του ειδικού σχολείου μεταφέρονται χωρίς στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, αφού προφανώς για λόγους κόστους, μπαίνουν σε ταξι 4-4, ένα στη θέση του συνοδηγού και χωρίς συνοδό. Τέλος, μας ήρθαν παράπονα ότι για χωριά της Πυλίας η μεταφορά μαθητών αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια, αφού υπάρχουν καθυστερήσεις και χρειάζεται να κάνουν ολόκληρο ταξίδι, για να πάνε στο σχολείο τους. Ζητάμε από την Περιφέρεια να λύσει άμεσα τα παραπάνω προβλήματα. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτά είναι μόνο όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μας. Όσοι γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μεταφορά μαθητών μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο enosisk@gmail.com. Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών μας είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια”.