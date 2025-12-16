Εγκαινιάστηκε η ανανεωμένη βιβλιοθήκη στο 18ο Δημοτικό Καλαμάτας

Η εκδήλωση περιλάμβανε θεατρικά δρώμενα και τραγούδια από τους μαθητές, αναδεικνύοντας τον παιδαγωγικό ρόλο της βιβλιοθήκης, ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος κόσμου.

Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, η Σχολική Σύμβουλος, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, καθώς και εκπρόσωπος από το Ιδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση της αναβάθμισης της βιβλιοθήκης. Η γιορτή έγινε ακόμη πιο φωτεινή με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικό bazaar με ευφάνταστες δημιουργίες, τις οποίες με κόπο και μεράκι φιλοτέχνησαν γονείς, και παιδιά.

Αναφερόμενη στον στόχο της ανανεωμένης σχολικής βιβλιοθήκης, η Διευθύντρια του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας τόνισε: «Η νέα σχολική βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε με στόχο να στηρίξει τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και να τους προσφέρει έναν ήρεμο, σύγχρονο και φιλόξενο χώρο, όπου θα μπορούν να διαβάζουν, να μελετούν και να ανακαλύπτουν τη χαρά της γνώσης».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, σημειώνοντας: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους χορηγούς, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, στο Ίδρυμα “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου”, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, στον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την κοινή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης σχολικής βιβλιοθήκης».

Κλείνοντας, η Διευθύντρια επεσήμανε τη σημασία του βιβλίου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, υπογραμμίζοντας: «Τα βιβλία δεν αλλάζουν τον κόσμο, αλλάζουν όμως τον άνθρωπο» (Μ. Κοντολέων), για να προσθέσει ότι «η βιβλιοθήκη μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία να γίνουμε λίγο σοφότεροι και λίγο καλύτεροι».