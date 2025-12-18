Δημοπρατείται το έργο για το Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδαμύλης

Το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του υπαίθριου χώρου του Γυμνασίου – Λυκείου της Καρδαμύλης, εκτιμώμενης αξίας 207.126,25 ευρώ, δημοπρατεί ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Οπως αναφέρεται στην περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού, όσον αφορά το αντικείμενο του έργου, “η παρούσα σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση έργου και προμήθειας και αφορά την κατασκευή υποδομών για την αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου του Γυμνασίου - Λυκείου του οικισμού Καρδαμύλης και στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, στον εξωραϊσμό και στην λειτουργικότητα του αύλειου χώρου προς όφελος των μαθητών και των

εκπαιδευτικών της περιοχής”.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί στις 20 Ιανουαρίου και η αποσφράγισή τους 6 ημέρες αργότερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ΣΑΤΑ και η προθεσμία υλοποίησής του είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.