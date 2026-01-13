Επιτυχίες Μεσσήνιων μαθητών στοn μαθηματικό διαγωνισμό “Θαλής”

Ειδικότερα επιτυχόντες ανά τάξη είναι:
Β’ Γυμνασίου: Ιάσων Διονυσόπουλος (Μουσικό Γυμνάσιο Καλαμάτας), Μαρίλια Ζαμπετάκη (Εκπαιδευτήρια Μπουγά), Ευάγγελος Κυριαζόπουλος (1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας), Σταυρίλια Μούντανου (Εκπαιδευτήρια Μπουγά), Μυρτώ Νικολοπούλου (2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης), Ευάγγελος Πανταζής (4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας), Νίκη Πετροπούλου - Φασιλάκη (Γυμνάσιο Παραλίας), Ελευθερία Τηλέμαχου (Γυμνάσιο Παραλίας).
Γ’ Γυμνασίου: Σάρα Θεοδωρακόπουλου (Εκπαιδευτήρια Μπουγά), Πέτρος Νικητόπουλος (7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας), Μυρτώ Παπακωνσταντίνου (Εκπαιδευτήρια Μπουγά), Καλλιρρόη Σταυρόπουλου (7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας).
Α’ Λυκείου: Μελίνα Αυρηλιώνη (Εκπαιδευτήρια Μπουγά), Αλέξανδρος Καραπατάς (Λύκειο Πύλου), Νικόλαος Κούτρας (Μουσικό Λύκειο Καλαμάτας), Παναγιώτης Σίκαλης (1ο Λύκειο Καλαμάτας), Γεώργιος Σταματελόπουλος (1ο Λύκειο Καλαμάτας).
Β’ Λυκείου: Θεόδωρος Διονυσόπουλος (1ο Λύκειο Καλαμάτας), Κωνσταντίνα Καλοκάθη (3ο Λύκειο Καλαμάτας), Κωνσταντίνος Κατερινόπουλος (6ο Λύκειο Καλαμάτας), Μαργαρίτα Κόλλια (6ο Λύκειο Καλαμάτας), Βασίλειος Μαστραγγελόπουλος (1ο Λύκειο Καλαμάτας), Αναστάσιος Μητρόπουλος (1ο Λύκειο Καλαμάτας), Κωνσταντίνος Ντούμας (1ο Λύκειο Καλαμάτας), Ιωάννης Ρουμελιώτης (3ο Λύκειο Καλαμάτας).
Γ’ Λυκείου: Δημήτριος Ζάρτουλας (1ο Λύκειο Καλαμάτας), Άλκης Καρακαϊδός (4ο Λύκειο Καλαμάτας), Σοφία Σιφναίου (4ο Λύκειο Καλαμάτας), Παναγιώτης Σουρβίνος (1ο Λύκειο Καλαμάτας).