Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 18:19

Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και σε περιοχές της Αρκαδίας

Κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω κακοκαιρίας σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία και σε περιοχές της Αρκαδίας

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία σε Λακωνία, Κορινθία και Αργολίδα και σε περιοχές της Αρκαδίας εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρει:
“Με απόφαση των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, κλειστά θα παραμείνουν για προληπτικούς λόγους αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι κοινωνικές δομές, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, η απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας.
Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να δυσχεράνουν τις μετακινήσεις προς και από τις σχολικές μονάδες”.

 

Κατηγορία Παιδεία
