Κυπαρισσία: Ενημέρωση για τις εξαρτητικές συμπεριφορές στην εφηβεία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Εφηβεία και εξαρτητικές συμπεριφορές», που διοργάνωσε η Ένωση Γονέων του Δήμου Τριφυλίας. Η εκδήλωση έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου Κυπαρισσίας και είχε σκοπό την ενημέρωση και τη στήριξη γονέων και μαθητών απέναντι σε σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.

Η προσέλευση γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και φίλων, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον και η ενεργή συμμετοχή που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επιβεβαίωσαν την ανάγκη για τέτοιου είδους δράσεις ενημέρωσης και διαλόγου στην τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά της η Ένωση ευχαριστεί θερμά το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) για την άμεση ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή της, τον προσκεκλημένο ομιλητή, κοινωνιολόγο, σύμβουλο εξαρτήσεων και μέλος του συμβουλίου Παναγιώτη Κατηφέ, για την ουσιαστική και εμπεριστατωμένη τοποθέτησή του, καθώς και όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν την εκδήλωση με την παρουσία τους.

Χαρακτηριστικά τονίζει: «Ως Ένωση Γονέων θεωρούμε χρέος μας να δημιουργούμε χώρους ενημέρωσης, διαλόγου και στήριξης, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος απέναντι σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Παράλληλα, θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι η πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαφίεται μόνο στην ατομική ευθύνη ή στην οικογένεια, αλλά οφείλει να αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας. Είναι αναγκαία η ύπαρξη και η ουσιαστική ενίσχυση δημόσιων κέντρων απεξάρτησης, στελεχωμένων με επαρκές και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, πλήρως προσβάσιμων και δωρεάν για όλους. Ταυτόχρονα, για να αποτρέπονται εξαρτητικές συμπεριφορές απαιτείται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών, που θα λειτουργούν προληπτικά, όπως κέντρα ψυχαγωγίας, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικοί και δημιουργικοί χώροι για τους νέους, που θα τους προσφέρουν ουσιαστικές διεξόδους έκφρασης, άθλησης, πολιτισμού και κοινωνικοποίησης.

Η Ένωση Γονέων θα συνεχίσει με συνέπεια να διοργανώνει και να στηρίζει δράσεις που προάγουν τη γνώση, τη συνεργασία και την προστασία των παιδιών μας, διεκδικώντας παράλληλα από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς τη δημιουργία και τη διασφάλιση όλων των παραπάνω αναγκαίων δομών και υποδομών».